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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي
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أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

تشكيل البنك الأهلي ضد مودرن سبورت

وجاء التشكيل على النحو التالي: 

حراسة المرمى: أحمد صبحي. 

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، خالد عبدالشافى، إسحاق يعقوبو. 

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، سيد نيمار. 

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور. 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 

عبدالعزيز البلعوطى، محمد فتحى، أحمد ريان، أيمن أشرف، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، محمد بسيونى، جريندو، داو سيريل.

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