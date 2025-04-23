محافظ الإسكندرية يُهنئ الشعب المصري بالذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء

قدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء داعياً الله _عز وجل_ أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

محافظ الإسكندرية يحتفل بعيد تحرير سيناء

وقال الفريق أحمد خالد أن هذه الذكرى شاهدة على عظمة شعب مصر وقواته المسلحة الباسلة.

وأكد أن تلك المناسبة ستظل دائمًا فخرًا لنا جميعًا، وستظل القوات المسلحة المصرية دائمًا وأبدًا الحصن المنيع والقوة التي تحافظ على سلامة ووحدة أراضينا.