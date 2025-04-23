جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة بقرية منشأة الجمال.. صور

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم قافلة شاملة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب وكلية طب الاسنان ومديرية الصحة ووحدة المرأة الآمنة بكلية الطب، وذلك اليوم الأربعاء بالوحدة الصحية بقرية منشأة الجمال مركز طاميه محافظة.

بحضور الدكتورة رشا جمعة مسئولة ملف الصحة بمؤسسة حياة كريمة، الدكتورة هبة حسين عبد الفتاح مدير وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب، وشارك في تنفيذ القافلة منسقو حياة كريمة بمركز طامية وفريق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم والدكتور نيفين شعبان مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم.

القافلة الشاملة لجامعة الفيوم

صرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة الشاملة لجامعة الفيوم تأتي انطلاقًا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تقديم خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

الكشف الطبي على 970 حالة من أهالي قرية منشأة الجمال بطامية

وأضاف أن القافلة الطبية شارك فيها نخبة متميزة من الأطباء، وذلك في تخصصات الباطنة، الأطفال، والأنف والأذن، والجلدية والأسنان، والعظام، وقد تم الكشف الطبي على 970 حالة منها 115حالة باطنة، 253 حالة أطفال، 55 حالة أنف وأذن، و203 حالة عظام،97 حالة أسنان، 247حالة جلدية، وتم صرف العلاج اللازم لكل الحالات حيث شاركت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنميه بتوفير العلاج اللازم للقافلة.

وأضاف أن وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب شاركت بالتوعية خلال خلال القافلة الشاملة للتعريف بدور الوحدة، حيث قامت الدكتورة هبة حسين رحيم مدير وحدة المرأة الآمنة بجامعة الفيوم بالتوعية بوحدة المرأة الآمنة في المستشفي الجامعي ودورها في توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة لقضايا لعنف ضد المرأة وتقديم دعم الخط الأول بما في ذلك الإسعافات الأولية النفسية والاستجابة الطبية والعلاج الطبي العاجل والتوثيق بصورة سرية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورأحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورنجلاء الشربيني عميد كلية الطب، والدكتور لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

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