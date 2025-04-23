أخبار مصر اليوم| شراكة استراتيجية واتفاقيات جديدة مع جيبوتي.. وزير التعليم يزف بشرى لمعلمي الحصة.. اعرف حالة الطقس غدًا

تقدم "البوابة نيوز" لقرائها أخبار مصر اليوم كموجز لأهم الأحداث الجارية على مدار اليوم ، حيث تشهد الساحة المحلية تطورات متلاحقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في هذه النشرة نرصد أبرز الأخبار والقرارات الحاسمة التي تشكل ملامح اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، بدءًا من المستجدات الرئاسية والتحركات الحكومية والدبلوماسية، مرورًا بالملفات الاقتصادية الساخنة وحركة الأسواق وأهم القرارات، ووصولًا إلى أخبار الخدمات والقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

تأسيس مجلس الأعمال المصرى الجيبوتى المشترك

أعرب الرئيسان عبدالفتاح السيسي وإسماعيل عمر جيله عن الاهتمام بتعزيز التعاون في المجال الصحي، بما في ذلك إيفاد القوافل الطبية المصرية إلى جيبوتي، ورحبا بمبادرة مصر بإيفاد قافلة طبية للكشف المبكر عن ضعاف السمع بين الأطفال والكبار، وتوفير سماعات لهم، وقافلة أخرى لتركيب وصلات شريانية لمرضى الغسيل الكلوي، والمقرر أن يتم إيفادهما خلال الفترة القادمة، ووجها المسئولين في البلدين بالعمل على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، بما في ذلك الإسراع في تفعيل مركز الأمومة والطفولة في جيبوتي.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي: "يسعدنى الإعلان عن تأسيس "مجلس الأعمال المصرى الجيبوتى المشترك".. كما اتفقنا على تدشين مقر بنك "مصر - جيبوتى" فى غضون الأيام المقبلة.. ووجهنا بمراجعة الأطر التعاهدية السابقة، ذات الصلة بتنمية وحماية الاستثمارات بين البلدين".

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.



جلسة مباحثات ثنائية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف الرئيس.

توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمراً صحفياً استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوة دفاع نيوزيلندا

التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق طونى دايفيس، قائد قوة دفاع نيوزيلندا، والوفد المرافق الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة تستغرق عدة أيام، وتتضمن زيارة معسكر القوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والنيوزيلندية.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع القوات المسلحة النيوزيلندية، مشيرًا إلى الحرص على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك مستقبلًا.

وزارة الصحة تستقبل وفد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية

استقبلت وزارة الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، وذلك في مستهل زيارة رسمية تمتد حتى 24 أبريل الجاري، وتتضمن تفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للوزارة.

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لدعم التكامل بين الدول الأفريقية في مجال الصحة العامة، والارتقاء بكفاءة النظم الصحية، وتعزيز قدرة الدول على التصدي للأوبئة والتحديات الصحية من خلال التقنيات الرقمية الحديثة وضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوفد استهل زيارته بعقد اجتماع مع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير لشؤون السكان، واستعراض مبادرة «الألف يوم الذهبية» بالإضافة إلى جهود رقمنة نظام ترصد المواليد والوفيات، والتي تُعد خطوة محورية في بناء قاعدة بيانات صحية دقيقة وشاملة تدعم التخطيط الصحي السليم.

وزير التعليم يعد بمسابقة جديدة لمعلمي الحصة

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام العملية التعليمية ورصد نسب حضور الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير زيارته بمدرسة "بدر الابتدائية"، التي تضم 405 طلاب بالمرحلة الابتدائية، حيث تفقد الكثافة الطلابية داخل الفصول، واطلع على كراسات الحصة والواجبات، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع الطلاب للتعرف على مدى فهمهم واستفادتهم من الشرح داخل الفصول.

وخلال تفقده لإحدى الحصص الدراسية، أثنى الوزير على أداء المعلمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مسابقة خاصة لمعلمي الحصة، في إطار دعم الكفاءات التعليمية.

حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس ، حيث يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا الخميس، امطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى قد تمتد مساء الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 24 درجة.