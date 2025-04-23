سعر الخضراوات والفاكهة مساء اليوم اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

أظهرت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، وذلك في نهاية التعاملات المسائية على مستوى سوق العبور الجملة.



سعر الخضراوات

وصل سعر كيلو الطماطم 8 جنيهات، والبطاطس 8.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض والأحمر إلى 8 جنيهات والكوسة 17 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الجزر 5 جنيهات والفاصوليا 20 جنيها للكيلو وسعر الباذنجان البلدي إلى 21 جنيها، والباذنجان الرومي بـ16 جنيها للكيلو، والأبيض بـ22 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 14 جنيها، كيلو الفلفل الحامي البلدي إلى 15 جنيها، والفلفل الألوان 45 جنيها للكيلو، والملوخية بـ14 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو الخيار الصوب 14 جنيها، والثوم 32 جنيها، واللفت 5 جنيهات، والبنجر 8 جنيهات، والبطاطا 9.5 جنيه.

سعر الفاكهة



وعلى جانب الفاكهة التي أظهرت ثباتا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

بلغ سعر كيلو البرتقال أبوسرة 23 جنيها، والجريب فروت 21 جنيها والليمون البلدي 90 جنيها، والتفاح الإيطالي 100 جنيه، والبلح الرملي 20 جنيها.

بلغ سعر كيلو البلح السيوي 70 جنيها وكيلو الكمثرى المستوردة إلى 135 جنيها، والأفوكاتو 150 جنيها، والبرقوق المستورد 90 جنيها.

وصل سعر كيلو الفراولة 25 جنيها، والتفاح الجولدن 80 جنيها للكيلو، والعنب المستورد 120 جنيها، والأناناس 75 جنيهًا للكيلو.