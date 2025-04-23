وزير الخارجية الإيراني: محاولات إسرائيل لحرف مسار الدبلوماسية باتت واضحة تمامًا للعيان

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ محاولات إسرائيل لحرف مسار الدبلوماسية باتت واضحة تمامًا للعيان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

تأهب تام لمواجهة أي عمليات تخريب

وأضاف عراقجي: "أجهزتنا الاستخباراتية والأمنية في حالة تأهب تام لمواجهة أي عمليات تخريب أو اغتيال تهدف لدفعنا إلى رد فعل مشروع، والرئيس بزشكيان سيجري زيارة إلى الصين قريبا".

إذا كان مطلب أمريكا الوحيد عدم امتلاكنا سلاحا نوويا فيمكن تحقيق ذلك.

وتابع: "إذا كان مطلب أمريكا الوحيد عدم امتلاكنا سلاحا نوويا فيمكن تحقيق ذلك، وإذا كانت لدى الأمريكيين مطالب أخرى غير عملية وغير منطقية فمن الطبيعي أن نواجه مشكلة".