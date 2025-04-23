سامح حسين واليوتيوبر شاور يشاركان بحفل يوم اليتيم في طنطا

شارك الفنان سامح حسين، واليوتيوبر عمر شاور، في حفل يوم اليتيم بنادي ماتركس في طنطا

وأكد الشيخ إبراهيم علي إمام مسجد السيد البدوي.

الإسلام أولى اليتيم عناية خاصة

وأوضح حسين أن الإسلام أولى اليتيم عناية خاصة، وأن الشريعة الإسلامية تضع الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة وتدعو دائما إلى رعايتهم والقيام على قضاء حوائجهم وتقديم كل أشكال الرعاية لهم للتخفيف عنهم وإشعارهم بالحب والحنان المحرومين منه باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وأكد الفنان سامح حسين أن هذا اليوم كله نفحات وإن سبب رزقنا بعد ربنا هم الأطفال وابتسامتهم تخفف عنا هموم الحياة موضحًا أن هذه الاحتفالات لا بد أن تستمر وفعالياتها تكون على مدى العام.

وأوضح اليوتيوبر الشهير عمر شاور أن الأطفال هم أكسجين الحياة وأنا اتعرفت وكل بيت دخلته من اليوتيوب كان بسبب طفل، وأن احتفاليه اليتيم سنة محببة، وكل من يستطيع إسعادهم لا يتأخر لحظة.

الأطفال هم السبب الحقيقي في نجاح حياتنا



ومن جانبه أكد المهندس حسين داوود أن هذا الحفل يجعلنا جميعا في المقدمة، وأن هؤلاء الأطفال هم السبب الحقيقي في نجاح حياتنا مشيرا الى ان هذا اليوم ليس مقتصرًا على احتفالات اليتيم فقط بل هناك خطة مستمرة للوقوف بجوارهم وإسعادهم.

جاء ذلك وسط حضور لعدد من القيادات والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ والدكتور طارق المحمدي رئيس جامعة السلام والدكتور محمد العيسوي أستاذ قسم الإعلام بجامعة طنطا وعدد من الشخصيات العامة بمحافظة الغربية.

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