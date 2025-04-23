المخرج آدم عطية يكشف كواليس حفل أنغام في دبي

كشف المخرج أدم عطية، في تصريحات صحفية، عن كواليس حفلة النجمة أنغام المرتقب إقامتها على مسرح أرينا في دبي يوم ٢ مايو المقبل.

آدم عطية: العمل مع النجمة أنغام ممتع وتهتم بالتفاصيل الخاصة للأغاني

وقال أدم عطية، إن العمل مع النجمة أنغام ممتع للغاية فهي تهتم بكل التفاصيل الخاصة بالأغاني وكل التحضيرات الخاصة بالحفل لترتقي الحفلة بجمهورها.

وتابع: أن الحفل سيشهد العديد من المفاجأت والاغاني التي يحبها الجمهور ومن بينها تيجي نسيب، وهو انت مين، والقلوب أسرار وغيرها".

تقديم حفل تاريخي

وأضاف: "متحمس جدًا لرد فعل الجمهور في دبي وواثق اننا سنقدم حفلًا تاريخيًا بعد المجهود المبذول لتحضيرات هذا الحفل ليكون مختلفًا وجديدًا عن أي حفل أخر".

يشار إلى أن النجمة أنغام قد تصدرت ترند مؤشر البحث جوجل بعد نجاحها في إحياء حفل غنائي في مدينة جدة، ضمن فعاليات "حفلات موسم جدة".

كما تستعد الفنانة أنغام أيضًا لإحياء حفل غنائي لها في عاصمة سلطنة عُمان "مسقط" يوم 9 مايو 2025، ضمن حفلات الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، في مسقط، طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.