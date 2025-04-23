إعادة انتخاب وزير الزراعة لرئاسة مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل حتى 2029

شهدت الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل، المنعقدة حاليًا في العاصمة التونسية، انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الجدد للفترة الممتدة من عام 2025 حتى عام 2029.



وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يفوز برئاسة مرصد الصحراء

كما أسفرت الانتخابات عن فوز علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، برئاسة مجلس إدارة المرصد للفترة ذاتها، في خطوة تعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المحوري الذي يلعبه معاليه في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة.

ومن ناحيته وجه "فاروق" الشكر الى الدول الأعضاء على هذه الثقة مؤكدا التزام جمهورية مصر العربية الكامل بدعم مرصد الصحراء والساحل، داعيًا جميع الأطراف إلى مواصلة التنسيق والتعاون من أجل مستقبل بيئي أكثر استدامة لدول المنطقة وشعوبها.