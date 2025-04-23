حبس المتهمين بالتخلص من طفل سفاح وإلقائه بأرض زراعية في الفيوم 4 أيام

قررت نيابة سنورس الجزئية بمحافظة الفيوم، حبس كل من "يوسف .ش.ف . م" 19سنه و"آية .ع .ح .ا " 18 سنة، مقيمين بقرية منشاة طنطاوي بدائرة مركز سنورس، 4 أيام على ذمة التحقيق لقيام المتهم الثاني بإلقاء طفل رضيع في أرض زراعية، نتيجة علاقه غير شرعية، والتسبب في وفاته، بقرية خلف بدائرة مركز شرطة سنورس.

إجراء تحليل DAN للطفل السفاح

وأمرت النيابة بأخذ مسحة مهبلية للمتهمة الأولى وبإجراء تحليل DAN للطفل السفاح بعدما أنكر الشاب بالاعتراف بالطفل في التحقيقات موجها باصابع الاتهام نحو المتهمة الأولى بتعدد علاقاتها مع آخرين.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد للطفل السفاح وإلقائه بأرض زراعية وارتكاب الزنا، وتبادل المتهمون الاتهامات لبعضهم.

علاقه غير شرعيه

فيما اعترفت الفتاة في التحقيقات بأنها أقامت علاقه غير شرعية مع الشاب أكثر من مرة وعندما وضعت الطفل لدى شقيقتها قامت بإعطاء الطفل حيا للشاب للتصرف فيه، والذي قام بإلقائه في أرض زراعية، بعد التخلص منه، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العثور على جثه طفل رضيع ملقى داخل الأرض الزراعية

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغ من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من أهالي قرية خلف، يفيد بالعثور على جثه طفل رضيع ملقى داخل أرض زراعية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث المركز، وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أن أهالي القرية، شعروا أن كيسًا أسود ملقى في ارض زراعيه، وحين فتحوه كشفوا أنه رضيع حديث الولادة، عُمره ساعات، وجثة هامدة.