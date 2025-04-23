حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس، 3 أشخاص المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بأسلوب كسر الشباك، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بحبس 3 أشخاص آخرين عملاء سيئ النية المتهمين بشراء المسروقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة

سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالنزهة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص، "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل إحدى المساكن بأسلوب "كسر الشباك" بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم (مبلغ مالى – 2 دراجة كهربائية "سكوتر" من متحصلات واقعة السرقة)، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) تم ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.