جهاز الزمالك يعقد جلسة خاصة مع فتوح على هامش مران الزمالك

عقد نونو فيريرا، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جلسة خاصة لفتوح

جاءت الجلسة في حضور عبدالله طارق مترجم الفريق، وحرص خلالها المدرب المساعد على منح أحمد فتوح بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في المران استعدادًا للمباريات المقبلة.

وأدى الفريق مجموعة من الفقرات الفنية والخططية خلال مران اليوم تحت إشراف جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق استعدادًا لمواجهة المصري المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.