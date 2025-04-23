محمود جهاد يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

أدى محمود جهاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة برفقة أحمد حمدي، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمود جهاد يخضع لبرنامج تدريبي خاص

وخضع محمود جهاد لبرنامج تدريبي خاص على هامش المران لتجهيزه من الناحية البدنية بالشكل الأمثل، دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.