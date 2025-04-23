هاجر الشرنوبي: عملت كبائعة آيس كريم على الشواطئ.. ووالدي توفي على يدي بسبب مرض السرطان

تحدثت الفنانة هاجر الشرنوبي عن آخر أعمالها الفنية مسلسل «حكيم باشا» مع الفنان مصطفى شعبان، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دراما رمضان 2025، والذي جسدت من خلاله شخصية «صفا»، والتي نالت إشادة من الجمهور والنقاد، كما كشفت عن الصعوبات التي تعرضت لها في حياتها.

هاجر الشرنوبي: سعيدة برد فعل الجمهور على دور حكيم باشا

وعبرت هاجر الشرنوبي عن سعادتها برد فعل الجمهور حول دورها بالمسلسل، قائلة: «سعيدة برد فعل الجمهور علي دور حكيم باشا، ولم أكن أتخيل ذلك النجاح الكبير، لكن العمل مليء بالأحداث التشويقية، وكانت كواليس العمل ممتعة، فكانت صفا تحب حكيم أكثر ماتحب نفسها، وتعامله على أنه نجلها».

وعن تعاونها مع الفنان مصطفى شعبان قالت في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمنى بدراوي: «فنان مثقف وواعٍ ومحترم، ويساعد الجميع باستمرار، ويريد من الجميع أن يظهر في أفضل صورة، كان مهتمًا بإبراز الأفضل لدى جميع فريق العمل».

وعن فكرة زواج الرجل أكثر من زوجة قالت الشرنوبي: «هذا الأمر يتوقف على الغيرة والشعور التي تشعر به السيدة، والأمر نسبي ما بين سيدة وأخرى، فإنني لديّ صديقة كانت تبحث عن تلك العلاقة بحكم ارتباطها بشغل وسفر فكانت تريد أن زوج لديه زوجة، لكن وجهة نظري الخاصة أنا لا اقبل أن أكون زوجة ثانية».

الصعوبات التي واجهت هاجر الشرنوبي

وعن صعوبات التي واجهت هاجر الشرنوبي أوضحت «مرت عليا فترة من أصعب الفترات، وقت مرض والدي وإصابته بالسرطان، لم يستطع وقتها أن يساعدني بالأموال لأن مصاريف العلاج كانت صعبة، وكان نجلي يوسف يحتاج إلى مصاريف المدرسة في خلال 3 أشهر فقط، واضطررت وقتها أن أعمل بائعة آيس كريم على الشواطئ، وكنت أخذ شفتين حتى أستطيع تكوين المبلغ في أقرب وقت».

ومن المواقف الصعبة التي سردتها الشرنوبي: «فاكرة كويس أوي كنا في عز الصيف وذهبت للمدير وطلبت منه ماء، لكنه رفض لكونها غالية في تلك المنطقة، وجاءت فتاة وأعطتني مياهًا، هذا الموقف أثر فيّ بشدة، وصعبت عليّ نفسي، بعد شهرتي حاليًا أذهب لذلك المكان واتذكر ماحدث، ودارت الأيام وطلب مني ذلك المدير أن يعمل، لكني لم يكن وقتها بيدي شيء يساعده».

علاقتها بنجلها الوحيد يوسف

وتحدثت عن علاقتها بنجلها الوحيد يوسف: «بحب حضنه أوي، فهو كل شيء بالنسبة لي في الدنيا، وأتمنى أن يكون في أحسن حال باستمرار، فهو على علاقة جيدة بزوجي الحالي أحمد الجابري، وأحيانًا يتفق عليّ الثنائي».

وعن فترة مرض والدها وفراقه قالت: «فقدت الأمان بعد رحيله، في جزء بداخلي مات، فأنا مكملة منغير روح، أنا بنت أبويا، أنا جلست 3 شهور لم أخرج من غرفته قبل وفاته، فهو كان محاربًا قويًا، لأنه أزال معدته لمدة 10 سنوات، فكان شخصًا كوميديًا، وودود والجميع يحبه، وتوفي على يدي وأنا أحضنه».

وتحدثت عن حبها لزوجها قالت: «هو كل شيء بالنسبة لي، فهو يشبه والدي في كل شيء سواء كانت مميزات أو عيوبًا، وجاءت قصة الحب بالصدفة فكنا نعمل سويًا، وكان هناك اهتمام من طرفه، وتطور الأمر، وأحببته رغم أنني ظللت 10 سنوات دون زواج، لكنه شخص رومانسي وطيب لدرجة كبيرة».

وعن رأيها في تقديم أدوار إغراء قالت: «من الممكن أن أقدم أدوار إغراء لكن دون أن يكون بها تلامس».