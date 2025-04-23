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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد عواد ينتظم فى مران حراس الزمالك

محمد عواد
محمد عواد
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انتظم محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الحراس التي أقيمت خلال مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد عواد يعود للتدريبات

وشارك محمد عواد في الفقرات الفنية الخاصة بتدريبات حراس المرمى بعد خضوعه لبرنامج تدريبي خاص خلال مران الأمس.
وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على تجهيز الحارس بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.
 

الزمالك يستعد للمصرى

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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