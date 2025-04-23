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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الخميس في مصر، حيث يشهد ارتفاعًا  في درجات الحرارة،  ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

حالة الطقس غدًا الخميس 

كما يشهد غدا الخميس، امطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية  قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 

 درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 24 درجة.

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