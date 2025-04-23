السيسي يعلن تأسيس مجلس الأعمال المصري الجيبوتي وتدشين مقر بنك "مصر – جيبوتى"

قال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي: "يسعدنى الإعلان عن تأسيس "مجلس الأعمال المصرى الجيبوتى المشترك".. كما اتفقنا على تدشين مقر بنك "مصر - جيبوتى" فى غضون الأيام المقبلة.. ووجهنا بمراجعة الأطر التعاهدية السابقة، ذات الصلة بتنمية وحماية الاستثمارات بين البلدين".

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.



جلسة مباحثات ثنائية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف الرئيس.

توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمراً صحفياً استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات.