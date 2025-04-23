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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى العش: عازمون على تحقيق الفوز في استاد القاهرة

مصطفى العش
مصطفى العش
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أكد مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. 

عازمون على تحقيق الفوز في استاد القاهرة 

وقال العش، في تصريحاته اليوم: قدمنا المطلوب في مباراة الذهاب أمام صن داونز بجنوب إفريقيا، رغم صعوبة المباراة التي انتهت بالتعادل، لكننا عازمون على تحقيق الفوز في استاد القاهرة ووسط الجماهير الداعمة لنا. 

وأوضح لاعب الأهلي أن جميع اللاعبين لديهم دوافع كبيرة لحسم الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مُشددًا على أن مباراة الذهاب صفحة تم إغلاقها منذ العودة إلى القاهرة، وتم على الفور التحضير لمباراة العودة. 

واختتم مصطفى العش تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل دفعة معنوية قوية للفريق، متمنيًا أن يحتفل لاعبو الفريق بالتأهل إلى نهائي البطولة وإسعاد كل جماهيره.

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