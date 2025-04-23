حصول اتحاد الكرة على حق منح رخصة الـBRO للمدربين المصريين

أعلن الكابتن علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد كرة القدم، حصول الاتحاد المصري على ترخيص منح رخص الـBRO لأول مرة.

جاء ذلك على هامش مشاركته في ندوة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا اليوم لمناقشة أوضاع الناشئين بالأندية الشعبية.

حصول الاتحاد المصري على ترخيص منح رخص الـ BRO لأول مرة

في سياق متصل أعلن النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالغربية، تحمل الحزب نصف تكلفة حصول المدربين من ابناء المحافظة على رخص التدريب B C D.

وطالب “عريبي” بتنظيم دورات تدريبية داخل اندية المحافظة على أن يتحمل الحزب نصف التكلفة. يأتي ذلك في إطار دعم الحزب لقطاعات الناشئين بأندية المحافظة.

أوضاع قطاعات الناشئين في كرة القدم

وكانت كلية الترببة الرياضية بجامعة طنطا قد شهدت ندوة موسعة اليوم الأربعاء، لمناقشة أوضاع قطاعات الناشئين في كرة القدم بحضور نجوم كرة القدم في مصر ومنطقة الغربية.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا والدكتور هاني سعيد عميد كلية التربية الرياضية بطنطا.

وشهدت حضور الدكتور إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق. والكابتن علاء نبيل، المدير الفني الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشارك في الندوة النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالغربية، والدكتور عبدالمنعم شهاب واللواء غباشي بدير عضوا مجلس النواب.

وحضر الندوة الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس اتحاد كرة السلة السابق والاستاذ بجامعة طنطا، والكابتن حسين السيد مدير المنتخب الوطني للناشئين والكابتن عبد الستار صبري والكابتن أمير عبدالحميد مدرب حراس المرمى لمنتخب الناشئين، والكابتن رامي عادل بالإضافة إلى مدربي قطاعات الناشئين لمنطقة الغربية.

وناقشت الندوة مشاكل قطاعات الناشئين في الأندية الشعبية ومشاكل التحكيم وضعف تأهيل المدربين.

وفي ختام الندوة تم تكريم مدربي قطاعات الناشئين بالمنتخبات وتبادل الدروع.