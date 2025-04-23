امتحانات شهر أبريل.. كيف تتغلب على التوتر والقلق؟

في إطار خطة المدارس لتقييم الطلاب فى شهر أبريل لصفوف النقل، حيث يبدأ امتحان الشهر في المدارس قي وقت الدراسة، لذلك نبرز أهم الطرق للتغلب على القلق والتوتر قبل الامتحان، بحسب موقع "تايمز ناو".

امتحانات شهر إبريل.. إزاي تتغلب على التوتر والقلق؟



1. توقف عن المقارنات

الجميع ينشر صورًا لمكاتب دراستهم، وأكوامًا من الملاحظات، ومخططات ملونة لكن تذكر، لا أحد ينشر تحليلاته المختصرة، ركز على تقدمك، لا على تقدم الآخرين.

2. توقف عن طلب الكمال

الكمال خرافة، مثل المنهج الدراسي الذي ينتهي، أهدف إلى الوضوح والفهم، لا بأس ألا تعرف كل شيء. حتى المتفوقين تركوا بعض الصفحات دون قراءة.

3. حدد وقت للراحة النفسية

لا بد من إعطاء نفسك فترة راحة يومية، أي منح دماغك هدوء واسترخاء.

4. النوم الجيد

الأفضل النوم وقت كافى والابتعاد عن السهر وعدم حرمان نفسك من 6 ساعات علي الأقل ، حتي تتمكن من الاحتفاظ بمعلومات وقوة ذاكرة.

5. البحث عن ذاتك

إذا أحسست أن كل شيء يتخطي طاقتك، تكلم مع صديق لك، أو أي شخص من عائلتك، أو معالج نفسي، أو استنشاق الهواء، والابتعاد عن الكبت والتفكير والتوتر.

6. الابتعاد عن التشتيت

يجب غلق الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستجمام والراحة فترة طويلة ولا تشتت تفكيرك. إذا أمكن، ابحث عن مكان هادئ واخلق جوا مناسبا للمذاكرة.

7. الراحة بين وقت المذاكرة.

لا تتواصل أثناء المذاكرة لمدة خمس ساعات متواصلة.

نصائح للتغلب على التوتر

بدلًا من ذلك، استخدم تقنية الرست والبريك بين المذاكرة أو العمل وذلك لمدة 25 دقيقة بعد الدراسة المكثفة، تليها استراحة لمدة 5 دقائق فذلك يخدع عقلك ويجعله يعتقد أنه لا يعاني كثيرًا مما يعمل على الاحتفاظ بالمعلومات بصورة أفضل.