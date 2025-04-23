أشرف داري: لدينا إصرار كبير على تجاوز صن داونز والتأهل للنهائي

أكد أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الجميع لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ‏الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

وأوضح أن الجميع في حالة من التركيز الشديد، استعدادًا للمباراة التي تقام، مساء الجمعة، على استاد القاهرة، وأن هناك إصرارًا ‏كبيرًا بين اللاعبين على تقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء، وتحقيق الهدف المطلوب من المباراة والتأهل إلى النهائي.‏

نلتزم بتعليمات الجهاز الفني

وأضاف: نتيجة مباراة الذهاب خادعة، وبالتأكيد سوف نقدم كل ما لدينا، ونلتزم بتعليمات الجهاز الفني، ونتمنى أن نسعد ‏جماهيرنا ببلوغ المباراة النهائية.‏

وأشار داري إلى أن اللاعبين يتحدثون بشكل مستمر، ولدينا لاعبون كبار، ولديهم تجارب عديدة في مثل هذه المواجهات، ونعرف ‏جيدًا مسئوليتنا تجاه جماهيرنا التي تساندنا في كل الأوقات، ونعدهم بأن نبذل كل ما يمكن من أجل الفوز باللقب.‏

كان الأهلي قد تعادل سلبيًّا دون أهداف مع فريق صن داونز في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا.‏