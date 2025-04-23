أشرف داري: لدينا إصرار كبير على تجاوز صن داونز والتأهل للنهائي

أكد أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الجميع لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح أن الجميع في حالة من التركيز الشديد، استعدادًا للمباراة التي تقام، مساء الجمعة، على استاد القاهرة، وأن هناك إصرارًا كبيرًا بين اللاعبين على تقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء، وتحقيق الهدف المطلوب من المباراة والتأهل إلى النهائي.
نلتزم بتعليمات الجهاز الفني
وأضاف: نتيجة مباراة الذهاب خادعة، وبالتأكيد سوف نقدم كل ما لدينا، ونلتزم بتعليمات الجهاز الفني، ونتمنى أن نسعد جماهيرنا ببلوغ المباراة النهائية.
وأشار داري إلى أن اللاعبين يتحدثون بشكل مستمر، ولدينا لاعبون كبار، ولديهم تجارب عديدة في مثل هذه المواجهات، ونعرف جيدًا مسئوليتنا تجاه جماهيرنا التي تساندنا في كل الأوقات، ونعدهم بأن نبذل كل ما يمكن من أجل الفوز باللقب.
كان الأهلي قد تعادل سلبيًّا دون أهداف مع فريق صن داونز في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا.