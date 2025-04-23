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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النني يصنع هدفًا في خسارة قاتلة للجزيرة من كلباء بالدوري الإماراتي.. فيديو

محمد النني مع الجزيرة
محمد النني مع الجزيرة الإماراتي
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خسر فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، من ضيفه كلباء بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد محمد بن زايد، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإماراتي.

تواجد محمد النني أساسيًا في تشكيل الجزيرة أمام كلباء، ولعب المباراة كاملة، كما صنع هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

مباراة الجزيرة ضد كلباء

افتتح فينيسيوس ميلو التسجيل لصالح الجزيرة في الدقيقة 24 بتمريرة سحرية من النني، ثم أدرك مهدي غايدي التعادل لفريق كلباء في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني، عاد مهدي غايدي للتهديف مجددًا، وأحرز هدفًا لصالح كلباء في الوقت القاتل، وذلك في الدقيقة 86.

أرقام النني مع الجزيرة

بذلك، شارك النني في 19 مباراة مع الجزيرة في الدوري الإماراتي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 3 آخرين.

وحصد محمد النني أول بطولة له مع الجزيرة منذ أيام، بتتويجه بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب شباب الأهلي في المباراة النهائية.

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الجزيرة عند 31 نقطة، يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما رفع كلباء رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر.

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