مصرع 5 أشخاص من الفيوم في حادث تصادم مروع في ليبيا

شهد مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حالة من الحزن الشديد بعد وفاة 5 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بطرق أجدابيا طبرق الصحراوي بدولة ليبيا أثناء ذهابهم للعمل.

وقال أحد جيران الضحايا، إن المتوفين غادروا مصر منذ اسبوعين، من أجل العمل في ليبيا، وأثناء ذهابهم إلى دولة ليبيا، وقع الحادث بين سيارة نقل ركاب كانوا يستقلونها باخري نقل ثقيل، وتوفي خمسة أشخاص من أبناء مركز أطسا وهم: عبدالناصر سليم سليمان علي، 37 عامًا ورمضان عبد النبي محمد عبدالله، 32 سنة، رمضان السيد صالح عبدالغني، وعبدالكريم مختار عبدالكريم وناجي محمد سليمان محمد.

وأضاف أن الـ5 شباب هم أصدقاء ويتمتعون بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط الأهالي.

السلطات الليبية صرحت بدفن ونقل الجثامين الخمسة

وواصل: أن السلطات اليبيا صرحت بدفن ونقل الجثامين الخمسة، وجرى الكشف على الجثمانين، وجرى تحنيطهم ووضعهم داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعة في ليبيا.

وأشار إلى أن القنصلية المصرية العامة في ليبيا صرحت بنقل الجثمانين إلى مصر، بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.

اصطدام شاحنة بحافلة نقل ركاب من نوع ڤيتو

وتعود تفاصيل الواقعه عندما لقي 12 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم مروّع وقع، فجر اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، إثر اصطدام شاحنة بحافلة نقل ركاب من نوع ڤيتو.

وذكر شهود عيان أن الحادث وقع في منطقة نائية من الطريق، الذي يُعرف بوعورته وافتقاره للخدمات الأساسية والإنارة، ما يجعله من أكثر الطرق خطورة في البلاد، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

ووصلت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث في وقت لاحق، حيث باشرت نقل الجثامين إلى المستشفيات القريبة، وسط مطالبات شعبية متكررة بضرورة تطوير الطريق وتعزيزه بعوامل السلامة.

وتُعد هذه الحادثة من أسوأ حوادث السير المسجلة مؤخرًا في ليبيا، في ظل ارتفاع معدلات الحوادث على الطرق الصحراوية، التي تعاني من الإهمال وتفتقر للبنية التحتية الأساسية.