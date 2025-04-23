ملتقى سيناء لفنون البادية يواصل فعالياته بلقاء مع شباب المحافظة وإبداع في الورش والعروض|صور

تتواصل فعاليات "ملتقى سيناء الأول لفنون البادية" بقصر ثقافة العريش، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

مشروع أهل مصر

ينفذ الملتقى بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهد اليوم الثالث، لقاء حواريا التقى خلاله كلًا من د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. حمدي سليمان، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة العريش، وباحث أطلس المأثورات الشعبية، مع عدد من شباب محافظة شمال سيناء، وشباب مشروع "أهل مصر".

قرى المثلث الأخضر

وتضمن اللقاء مناقشات حول مفهوم التراث غير المادي، والأهمية الاستراتيجية لقرى "المثلث الأخضر" بمركز بئر العبد، ومنها قاطية، رابعة، أقطية، الجناين، والمريح، وما تزخر به من موارد طبيعية، كأشجار الزيتون والنخيل وغيرها.

القضاء على الإرهاب

واختتم اللقاء بحديث عن تكاتف الأهالي مع القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، وإعادة إعمار تلك المناطق.

تألق الفرق الفنية بعروض التراث البدوي

وعلى مسرح قصر ثقافة العريش، تألقت الفرق الفنية بتقديم عروضها المستوحاة من التراث البدوي، بحضور كل من الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمنسق العام للملتقى، إيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، أشرف المشرحاني، مدير عام ثقافة شمال سيناء، أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، شاهيناز عطية، مدير عام العلاقات العامة، تغريد كامل، مدير عام التسويق والمبيعات، والمخرج محمد حجاج، مدير عام الفنون الشعبية سابقًا، ولفيف القيادات الثقافية والتنفيذية والإعلاميين.

عروض تراثية

وقدمت فرقة بدو الفيوم التلقائية بقيادة عادل ربيع مجموعة من العروض التراثية، منها العريش وأهلها، والحضرة البدوية.

وواصلت فرقة الطور التلقائية عروض التراث السيناوي، بقيادة علاء منصور منها طقوس الزواج، وأهازيج البادية.

وأمتعت فرقة الغردقة للفنون الشعبية، بقيادة علاء عبدالرازق، الحضور رغم حداثة تأسيسها، وقدمت مجموعة من الأغنيات البدوية، بجانب الاستعراضات المميزة التي لاقت تفاعلا كبيرا، ومنها الريفيحي، التنورة، وقعدة الحظ.

ألعاب شعبية وإقبال على معرض الكتاب

وتواصلت فعاليات الملتقى مع دوري للألعاب الشعبية، ومنها لعبة "السيجا" التقليدية التي كانت تُلعب في المناطق ريفية والبدوية وتختلف قواعدها من مدينة لأخرى.

كما استمر توافد الرواد على معرض كتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة، للإقتناء بعض العناوين المميزة منها: "تاريخ آداب العرب" لمصطفى صادق الرفاعي، و "من حكايات الاستنزاف والنصر" لمحمد علي السيد.

ومن داخل معرض الحرف التراثية السيناوية الذي يضم منتجات منوعة بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، منها جمعية التدريب المهني والأسر المنتجة، وجمعية تنمية موارد المرأة المعيلة بشمال سيناء، برئاسة الدكتورة سهام عز الدين جبريل، تحدثت المدربة منال أحمد عن كيفية الاستفادة من المشروعات الصغيرة كوسيلة للحفاظ على التراث وتحقيق دخل ثابت.

استمرار الورش الفنية

وضمن الفعاليات، واصلت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، تنفيذ الورش الفنية، منها: ورشة الرسم على الخزف (الفيانسيه)، قامت خلالها الفنانة د. أميمة رشاد، بتدريب المشاركين على كيفية نقل الرسومات والزخارف على الطبق الخزفي للبدء في تلوينه، وورشة "الأركت" درب خلالها أيمن السعدني، المشاركين على تقطيع الخشب وتجهيزه لتصميم ألعاب شعبية للأطفال، كالحصان والطائرة وغيرها.

وفي ورشة "الديكوباج" دربت الفنانة سهام إسماعيل المشاركين على تصميم لوحات من الفن البدوي، فيما استكمل المخرج عمرو حمزة التعريف بكيفية تركيب عرائس الماريونت لتنفيذ رقصة "الحجالة".

ينفذ الملتقى من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء.

ويشهد، اليوم الأربعاء، استمرار اللقاءات التثقيفية والأدبية، وعروضًا فنية لفرق الغردقة، الوادي الجديد والعريش للفنون الشعبية.

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