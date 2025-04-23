نائب محافظ الإسماعيلية يشارك في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات 2025

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الاحتفال السنوي الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي لتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبحضور نخبة من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

حضور رسمي واسع

شارك في الاحتفالية النائبة آمال رزق الله، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إلى جانب ممثلي الأزهر والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات المختلفة.

فقرات فنية وشعرية

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قُدمت فقرات فنية من التراث الشعبي تضمنت عروض السمسمية والتنورة، كما ألقت الطالبتان ملك وأيسل ضاحي عبد السلام قصائد شعرية عن الأم من أعمال هشام الجخ وعبد الله حسن، وسط تفاعل كبير من الحضور.



تحية لأمهات الشهداء



ووجّه نائب المحافظ خلال كلمته تحية إجلال لأمهات شهداء الوطن، مؤكدًا أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي كتقدير رمزي لعطائهن، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية في مختلف مجالات الحياة، والدعم غير المسبوق الذي تحظى به من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



مبادرات داعمة

وثمّن “عصام” جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية في دعم وتمكين المرأة، من خلال برامج توعوية وصحية واجتماعية تستهدف رفع وعي المرأة وتحسين جودة حياتها. كما أعلن عن تقديم رحلة عمرة للأم المثالية الأولى والأم المثالية لأبناء من ذوي الهمم، بالتعاون مع مؤسسة عبد الله يوسف الخيرية.



تكريم المتميزات

شهد الحفل تكريم أربع أمهات مثاليات على مستوى المحافظة، وهن:

ليلى عبد العاطي عبد الحميد (الأم المثالية الأولى)

منى عبد الغني السيد (الثانية)

رجاء عبد الحكيم محمد إبراهيم (الثالثة)

سيدة محمود جاد الكريم (أم مثالية لأبناء من ذوي الهمم)

كما تم تكريم أربع أمهات مثاليات على مستوى المديريات الخدمية، وهن:

آمال جاد محمد محمود (جامعة قناة السويس)

هدى عبد السلام سعد خليل (مديرية الصحة)

أحلام محمود الإمام الشامي (مديرية التموين)

أماني حسن محمد الحلوس (مديرية الزراعة)



لقطات ختامية



في ختام الاحتفال، التقط نائب المحافظ الصور التذكارية مع الأمهات المكرمات وأعضاء لجنة التقييم، معربًا عن فخره وامتنانه لدور المرأة المصرية ومساهمتها الفعالة في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية.