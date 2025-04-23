لقاء سويدان: "أرفض مهاجمة محمد رمضان وهو معملش فعل مشين"| خاص

علقت النجمة لقاء سويدان على الهجوم الذي شُن على الفنان محمد رمضان بسبب إطلالته في أحد المهرجانات الأوروبية.

وقالت “سويدان” خلال حوارها لـ “البوابة نيوز”: "رأيي سوف يكون صادم للجمهور وأول مرة أصرح به من خلال حواري حديثي مع" البوابة" فأنا أرفض مهاجمته وليس من الصح أن نحاكمه".

وأضافت: “محمد رمضان لم يذهب لمؤتمر أو مسابقة يمثل مصر أو باسم مصر أو أنه مسافر تابع لجهة تمثل مصر فهو رجل متواجد بإحدى الاحتفالات الأوربية، وهو مهرجان للأزياء الغريبة ويرتدي ملابس خاص بالحدث وهناك شخصيات مثلة في الحفلة ارتدوا بالفعل ملابس غريبة غيره”.

وتابعت: “عندما يذهب أي شخص لحضور حفلة تنكريه فمن الطبيعي ان يرتدي مثل يرتدون في الحفلة ومحمد رمضان دائماً يرتدي ملابس مختلفة وعامل لنفسه براند لوحده، وهذا ما أوصله إلى العالمية وبالفعل هو وصل للعالمية ولم يفعل فعل مشين”.