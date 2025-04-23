نادي مدينتي يستضيف بطولة الجمهورية للاسكواش

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 05:51 م

انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية للاسكواش في نادي مدينتي الرياضي، وسط منافسات كبيرة واجواء حماسية بين اللاعبين.

ويشارك في بطولة الجمهورية اكثر من ١٣٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ٣١ نادي وهيئة رياضية. وتقام البطولة في مجمع اسكواش مدينتي في الفترة من ٢١ ابريل الى ٢٨ ابريل، وذلك بالتعاون مع TM SPORTS.

ويستضيف نادي مدينتي الرياضي بطولة الجمهورية للاسكواش، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم يضم 11 ملعبًا، مقسمة إلى 10 ملاعب فرعية وملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو 500 مشجعًا،ما يجعله مؤهلًا لاستضافة البطولات المحلية والدولية.