جنايات دمنهور تقضي بالإعدام شنقًا لـ3 عاطلين لقتلهم سائقًا بالطريق الصحراوي

قضت محكمة جنايات دمنهور" الدائرة الثالثة عشر، بالحكم بالإعدام شنقا على كل من "نادى نصر فهمى" 49 سنة، و"إسلام محمد على " 32 سنة"، وعماد سمير لبيب 45 سنة، وذلك على خلفية قيامهم بقتل سائق سيارة بقطعة حديد بعد اكتشافهم وجوده بمفرده داخل السيارة التى كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي، ثم قاموا بتوثيقه بالحبال والاستيلاء على 6 إطارات.

كما عاقبت المحكمة علاء خالد عز الرجال 25 سنة بالحبس لمدة سنتين لقيامه بإخفاء المسروقات التى تحصل عليها المتهمين من المجنى عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشره ومصطفى أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي.

بلاغ بالحادث

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والغربية، من كشف غموض العثور على جثة سائق مقتولًا داخل سيارته بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز أبوالمطامير بالبحيرة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم سائقًا و3 عاطلين تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة على الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفوا بقيامهم بقتل المجنى عليه بقطعة حديد بعد اكتشافهم وجوده بمفرده داخل السيارة التى كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي، ثم قاموا بتوثيقه بالحبال والاستيلاء على 6 إطارات وترك السيارة عقب السير بها فى مكان العثور عليها.

وترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز أبو المطامير بتلقيه بلاغا من أهالى قرية العشرة ألاف بوجود سيارة نقل تريلا متوقفة على جانب الطريق ووفاة قائدها داخل كابينة السيارة.

وبالانتقال والفحص تبين لضباط مباحث أبوالمطامير توقف السيارة رقم س م أ 4851/س أ ل 2658 نقل تريلا محملة بكونتينر بلاستيك خام تابعة لإحدى شركات الملاحة والخدمات، كما تبين وجود جثمان قائدها “محمد ح م” 60 سنة سائق ومقيم دائرة قسم الأربعين بالسويس.

وبمناظرة الجثة، تبين وجود عدة إصابات عبارة عن جرحين رضيين بالرأس، وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى أبو المطامير تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

ونظرا لخطورة الحادث، وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، ضم ضباط مباحث أبو المطامير والأمن العام وفرع البحث الجنائي بالنوبارية لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

تحديد مرتكبي الجريمة

توصلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الواقعة الذين تبين أنهم كلا من "نادى نصر فهمى " 49 سنة عاطل، ومقيم مينا البصل الإسكندرية، و"إسلام محمد على " 32 سنة" عاطل، ومقيم مينا البصل الإسكندرية،"" وعماد سمير لبيب" 45 سنة" سائق، ومقيم مينا البصل الإسكندرية، وعلاء خالد عز الرجال 25 سنة" عاطل ومقيم مركز زفتى الغربية، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة.