بالصور.. احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد

احتفل مزارعون بقرى جنوب محافظة بورسعيد، بحصاد محصول القمح، اليوم الأربعاء، وذلك بمنطقة مشروع ناصر.

احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد

وسادت أجواء من الفرحة بين المزارعين الذين رفعوا أيديهم مشيرين بعلامة النصر وأطلقت السيدات الذغاريد، مرددين:"تحيا مصر".

ومن جانبه، أكد المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أن المساحة المنزرعة بالقمح في منطقتي شرق وغرب بورسعيد بلغت 9535 فدانا، منهم 2225 فدانا بمنطقة سهل الطينة، و6050 جنوب بورسعيد، موضحًا أن أصناف القمح التي تتم زراعتها تتناسب مع طبيعة الأرض الملحية والتغيرات المناخية التي تتعرض لها بورسعيد.

وأشار إلى أنه كانت هناك متابعة شبه يومية مع التوجيه المباشر لإدارة المكافحة للمتابعة الدورية لرصد أي إصابات بالآفات والفطريات تقلل من إنتاجية المحصول، مشددًا على أنه على أن نسبة الإصابة قليلة جدًا؛ بسبب المتابعة الدورية والتدخل السريع والمعالجة اليدوية والندوات التي كانت تعقد بالجمعيات الزراعية، كما كان هناك نشاط مميز للغاية من الجانب الإرشادي.

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