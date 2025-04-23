محافظ دمياط يرأس الاجتماع الدوري للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الاجتماع الدورى للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والنائب وليد التمامى عضو الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة رانيا الغباشى مدير إدارة السياحة وأعضاء الهيئة " الدكتور محمد العرابى، ومحمد دعدور، محمد أبو يوسف وهيثم الغيطانى.

مهرجان لتنشيط السياحة في رأس البر

حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " عدد من ملفات عمل الهيئة، و أكد على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق رؤية الهيئة نحو دعم جهود المحافظة لتنشيط السياحة، واستعرض " محافظ دمياط " خلال الاجتماع الجهود التى حققتها المحافظة، لتجهيز الشواطئ لاستقبال أعياد الربيع وموسم صيف ٢٠٢٥، حيث لفت إلى أنه تم وضع خطة لتنظيم منظومة عمل الكافيتريات بالشواطئ، واتاحة مساحات مجانية أمام المواطنين باعتباره حق أصيل من حقوق أبناء مصر، علاوة على الاعداد لطرح مساحات أخرى لمستأجرين جدد، على أن يتم تلقى التصميمات المبدئية لاقامة الكافيتريا، قبل الطرح بما يحقق تطبيق معايير التطوير التى تسعى المحافظة إلى تنفيذها والارتقاء بمكانة رأس البر التى تتمتع بمقومات سياحية فريدة.

وأكد " محافظ دمياط " أن تلك الجهود حققت مردود ايجابى بشكل مباشر وغير مباشر، واثمرت أيضًا عن نجاح موسم شم النسيم بمدينة رأس البر، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة فى وضع حزمة من الإجراءات للاستعداد لموسم الصيف المقبل، وجاهزية المدينة لاستقبال روادها من مختلف المحافظات، علاوة على قيام المحافظة بوضع خطة لتوفير أماكن بديلة للباعة لتنظيم تلك المنظومة والتصدى لكافة المخالفات والاشغالات، للارتقاء بالشكل الحضارى للمدينة.

احتفالات العيد القومي لدمياط

و لفت " الدكتور أيمن الشهابى " إلى ضرورة التنسيق للاستعداد لاحتفالات عيد دمياط القومى مايو المقبل، والاعداد للنسخة الثانية من مهرجان دمياط لاطلاق فاعليات عديدة تهدف إلى الترويج إلى دمياط، ومن المقرر إدراج فاعليات لاكتشاف المواهب من أبناء المحافظة بكافة المجالات.