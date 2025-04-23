وزير الخارجية الصيني: مستعدون لتعزيز التنسيق والتعاون مع إيران في الشؤون الدولية

أعرب وزير الخارجية الصيني وانج ويي، عن استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع إيران في الشؤون الدولية والإقليمية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وقال وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني، إنّ المجتمع الدولي بحاجة إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى لدعم التعددية.

ندعم إيران لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة

وتابع: "ندعم إيران لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال المشاورات والمفاوضات، وندعم طهران في إجراء محادثات مع جميع الأطراف بما فيها واشنطن بشأن الملف النووي".

حل القضية النووية الإيرانية

وأكد أن بلاده تعارض اللجوء إلى القوة والعقوبات الأحادية غير القانونية لحل القضية النووية الإيرانية، مشددًا، على أنّ إساءة الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية عزلتها عن المجتمع الدولي.