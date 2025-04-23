وزير الزراعة يترأس الجلسة الختامية للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل في تونس

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ختام أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل.

وألقى كلمة عبر فيها عن تقديره لمشاركة الدول الأعضاء الفعالة والنقاشات البناءة التي ساهمت بشكل كبير في إثراء الجلسات كما تقدم بالشكر إلى السلطات التونسية والشعب التونسي على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وتوجه بشكر خاص إلى الوزير حبيب عبيد - وزير البيئة التونسي.

تعزيز الحوار والتعاون المشترك

وقال وزير الزراعة إن هذه الدورة كانت فرصة ثمينة لتعزيز الحوار والتعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة.

وأشاد بالجهود العظيمة التي بذلتها الأمانة التنفيذية لمرصد الصحراء والساحل، وعلى رأسها د نبيل بن خطرة - الأمين التنفيذي للمرصد في إعداد التقارير المقدمة خلال هذه الدورة، والتي عكست مستوى عالٍ من الدقة والاحترافية.



تعزيز مسيرة المرصد

وقال وزير الزراعة المصري، إن القرارات والتوصيات التي خرجت بها الاجتماعات ستشكل أساساً متيناً لتعزيز مسيرة المرصد خلال السنوات المقبلة مؤكدا أهمية استمرار إلتزام الدول الأعضاء بتقديم مساهماتها المالية، لضمان إستدامة أنشطتنا ومشاريعنا الطموحة.

1000202927

1000202929

1000202931

1000202939

1000202935