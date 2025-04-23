تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.. صور

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 ".

واستعرض النائب محمد السباعي التقرير الذى اعدته اللجنة حول الدراسة، بحضور ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية.



و أكدت الدراسة أن قطاع الزراعة يأتي على رأس أولويات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

الأمن الغذائي

وأوضح" السباعي" أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، ما يستوجب دعمًا مضاعفًا للقطاع الزراعي والمزارعين ، والتوسع في الزراعات التعاقدية لتحقيق زيادة في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، والحد من الفاتورة الاستيرادية، مع ضبط الأسعار في الأسواق المحلية.

وشددت الدراسة علي ضرورة تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والاستفادة من البحوث التطبيقية لتعظيم إنتاجية الفدان.

زيادة الإنتاج الزراعي

وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

موافقة المجلس

و بعد مناقشات موسعة، أعلن المستشار " عبد الرازق " موافقة المجلس على تقرير اللجنة و المقترحات و التوصيات الواردة به، و أحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد من اقتراحات و توصيات، و ذلك بعد ضبطه فى ضوء ما دار بالجلسة من مناقشات.

و نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، حول سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

وبعد مناقشات الأعضاء وموافقة المجلس على طلب المناقشة أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب المناقشة العامة و المناقشات التى دارت حوله و تعقيب الحكومة الي لجنة الزراعة و الرى لإعداد تقرير بشانها.

الحساب الختامى لمجلس الشيوخ عن السنه المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

و استعرضت النائبة ريهام عفيفى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامى لمجلس الشيوخ عن السنه المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

و كذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن حساب ختامى إيرادات و مصروفات الإدارة العامة للاملاك و الاستثمار عن السنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

رفع الجلسة

و رفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة بعد موافقة المجلس على تقريرى لجنة الشئون الماليةو الاقتصادية و الاستثمار ، علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد ٤ مايو القادم.