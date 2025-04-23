"التربية الرياضية" بطنطا تناقش أوضاع قطاعات الناشئين في كرة القدم

شهدت كلية الترببة الرياضية بجامعة طنطا ندوة موسعة، اليوم الأربعاء، لمناقشة أوضاع قطاعات الناشئين في كرة القدم بحضور نجوم كرة القدم في مصر و منطقة الغربية.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا و الدكتور هاني سعيد عميد كلية التربية الرياضية بطنطا.

نجوم كرة القدم يشاركون في الندوة

وشهدت حضور الدكتور إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق و الكابتن علاء نبيل المدير الفني الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشارك في الندوة النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالغربية، و الدكتور عبد المنعم شهاب و اللواء غباشي بدير عضوا مجلس النواب

وحضر الندوة الدكتور مجدي ابو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة السابق والاستاذ بجامعة طنطا، و الكابتن حسين السيد مدير المنتخب الوطني للناشئين و الكابتن عبد الستار صبري و الكابتن

أمير عبد الحميد مدرب حراس المرمى لمنتخب الناشئين و الكابتن رامي عادل بالاضافة لمدربي قطاعات الناشئين لمنطقة الغربية.

مشاكل قطاع الناشئين

وناقشت الندوة مشاكل قطاعات الناشئين في الأندية الشعبية ومشاكل التحكيم وضعف تأهيل المدربين.

وفي ختام الندوة تم تكريم مدربي قطاعات الناشئين بالمنتخبات وتبادل الدروع.