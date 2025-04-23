“مستقبل وطن”: ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة

قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب “مستقبل وطن” بمحافظة الجيزة، إن تحرير سيناء يُشكل نقطة فارقة في تاريخ وطننا الحديث؛ وستظل هذه الذكرى الغالية محفورة في وجدان الشعب المصري، كونها شاهدة على إرادة وصمود وقوة الجيش وعبقرية الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن تحرير سيناء أعاد رسم خريطة المنطقة من جديد.

وأضاف “رمضان”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”،، أن ذكرى عيد تحرير سيناء لم ولن تُنسى، وستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز، موضحًا أن مصر بذلت كل غالٍ ونفيس في سبيل استرداد أرض سيناء الذكية، وخاضت معركة تحرير طويلة بدأتها بالانتصار العظيم في حرب أكتوبر 73 وتبعتها بمعركة دبلوماسية مفصلية نجحت بتحرير سيناء كاملة في 25 أبريل 1982.

وحدة المصريين واصطفافهم خلف القيادة السياسية

وأوضح أمين العمال بحزب “مستقبل وطن” بمحافظة الجيزة، أنه لولا وحدة المصريين واصطفافهم خلف القيادة السياسية، وحجم الدعم غير المسبوق الذي قدموه، وكذلك بسالة وبطولة وشجاعة قواتنا المسلحة لما تمكنا من تحرير الأرض كاملة من العدو الصهيوني وهزيمته شر هزيمة، مؤكدًا أن عملية الإعمار التي تتبناها الدولة المصرية في سيناء بناء على توجيهات الرئيس السيسي هي أحد أهم ركائز تحقيق الأمن بسيناء العزيزة.

مصر تجني بقيادة قائدها الحكيم الرئيس السيسي ثمار سنوات من العطاء والتنمية

وأكد أنه بالتزامن مع احتفالات أعياد تحرير سيناء؛ تجني مصر بقيادة قائدها الحكيم الرئيس السيسي ثمار سنوات من العطاء والتنمية دشنتها الدولة في كل ربوع سيناء حتى حولتها إلى مدينة تنموية متكاملة، موضحًا أن الدولة تتبنى إقامة مشروعات ضخمة في شتى القطاعات، فأرض سيناء دائمًا في القلب من الوطن ومنَّا جميعًا، معربًا عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء التي تُعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز.

ووجه أمين العمال بحزب “مستقبل وطن” بمحافظة الجيزة، التهنئة إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء، كما وجه تحية إجلال وتقدير وعرفان لأرواح جنود قواتنا المسلحة الذين تركوا أمامنا نموذجًا عظيمًا يُحتذى به في كيفية العطاء وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية وطنهم وبلدهم الغالي مصر العزيزة القوية.

ولفت إلى أن أرض سيناء الغالية حررناها بدماء شهدائنا الأبرار، وستظل مصرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يُحقق لها التقدم والاستقرار.