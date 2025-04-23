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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، احتفالاً بـ«عيد العمال»، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد الموافق 4 مايو 2025.

قانون الإجازات والعطل الرسمية

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن الإجازات والعُطل الرسمية، حيث يُعتبر يوم 1 مايو من كل عام عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بمناسبة الاحتفال بإنجازات الحركة العمالية.

احتفالات عيد العمال 

يُذكر أن «عيد العمال» يُعد من أبرز الاحتفالات العالمية بذكرى نضال العمال من أجل حقوقهم ومكتسباتهم، حيث تُنظم في هذا اليوم فعاليات واحتفالات ثقافية واجتماعية في محافظات الجمهورية.

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