جنايات دمنهور تقضي بحبس نجل فنان شهير 6 أشهر بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثالثة عشرة" الحكم بحبس الحكم بحبس صلاح الدين نجل الفنان الشهير عبدالعزيز مخيون 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 الالاف جنية وذلك لاتهامه بحيازة مواد مخدرة "مخدر الحشيش" بقصد التعاطي فى غير الاحول المصرح بها قانونا، كما قاد المتهم مركبة تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة ما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشره ومصطفي أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي.

إحالة نجل الفنان عبد العزيز مخيون للجنايات

كان المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور قد أحال صلاح الدين عبد العزيز مخيون الى محكمة الجنايات لانه فى غضون 30 من شهر يناير 2025 احرز مخدر الحشيش، بقصد التعاطي فى غير الاحول المصرح بها قانونا، كما قام المتهم بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر تعاطى المواد المخدرة مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى 2025 وسط دمنهور.

حادث طريق القناوية

وترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بمدخل قرية القناوية بالطريق الزراعى السريع إتجاه القاهرة بدائرة مركز أبوحمص ووجود متوفي ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث إصطدام السيارة رقم «ب ه‍ و4765» ملاكي، قيادة صلاح الدين عبد العزيز صالح عبدالرحمن مخيون مواليد 6 نوفمبر 2002، طالب بكلية التجارة إنجليزي جامعة دمنهور نجل الفنان عبد العزيز مخيون ومقيم عزبة مخيون أبوحمص، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع «لؤي محمد وصفي يعقوب» مواليد 1991، مقيم القناويةأبوحمص، وإصابة كل من «أحمد حامد الطويل ومقيم الجرن أبوحمص وتامر فرحات عبدالصمد» ومقيم الجرن أبوحمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمي.