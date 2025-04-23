سعر الذهب اليوم 23 أبريل 2025.. وصل كام؟

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب مع مطلع الاسبوع الجاري؛ ليتراجع مقدار 35 جنيها مع اول تعاملات مساء اليوم الأربعاء 23 إبريل الجاري؛علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم

سجل سعر عيار 24 الأعلي نحو 5405 جنيها للبيع و5440 جنيها للشراء

وصصل سعر عيار 21 المشهور بين الأعيرة الذهبية نحو 4730 جنيها للبيع و4760 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 18 نحو 4054 جنيها للبيع و4080 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3153 جنيها للبيع و3173 جنيها للشراء

ووصل سعر سعر الجنيه الذهب نحو 37.84 ألف جنيه للبيع و38.08 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3279 دولار للبيع و3280 دولار للشراء

السعر العالمي

شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 3357 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 3327 دولار للأونصة بعد أن افتتح التداولات عند 3222 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

ارتفع الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل منذ بداية 2025 ارتفاع بنسبة 26.8%، وسط اقبال كبير في شراء الذهب من البنوك المركزية والأسواق الكبرى.