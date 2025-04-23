ناجي الشهابي: زيارة السيسي لجيبوتي تؤكد الحضور المصري بالقارة الإفريقية

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بزيارة الرئيس السيسي، لجمهورية جيبوتي اليوم الأربعاء، إلى جمهورية جيبوتي في زيارة، مؤكدًا أنها تعكس التوجه المصري الثابت نحو تعزيز العلاقات الديبلوماسية مع الدول الإفريقية الشقيقة، وخاصة دول القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية.

أهمية المباحثات بين الرئيس السيسي والرئيس الجيبوتي

وأوضح الشهابي أن المباحثات المرتقبة بين الرئيس السيسي والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله تمثل فرصة هامة لتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

الشهابي: زيارة السيسي لجيبوتي تعميق العلاقات المصرية الإفريقية

وأوضح رئيس حزب الجيل أن هذه الزيارة تأتي في إطار رؤية مصر الواضحة تجاه تعميق العلاقات الممصرية الإفريقية، وإعادة بناء جسور الثقة والتعاون مع الأشقاء في القارة، مؤكدًا أن التحرك المصري النشط على الساحة الإفريقية يسهم في دعم الأمن القومي المصري وترسيخ مكانة مصر كدولة محورية في إفريقيا.

وختم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل يثمن هذه الخطوة المهمة، ويعتبرها امتدادًا لنهج السياسة الخارجية المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.