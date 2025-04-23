ديربي الغضب.. أبراهام ولاوتارو وجهًا لوجه في التشكيل المتوقع لإنتر وميلان

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سان سيرو"، لمتابعة المواجهة المرتقبة والديربى المنتظر بالكرة الإيطالية، بين فريق إنتر ميلان الذى يستضيف نظيره ميلان.

حيث يستضيف فريق إنتر ميلان، غريمه ميلان، فى ديربى الغضب، ضمن منافسات اياب نصف نهائى كأس إيطاليا.

نتيجة لقاء الذهاب

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريق على ملعب "سان سيرو"، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أحرزهم تامي أبراهام فى الدقيقة الـ 47 لصالح ميلان، وهاكن كالهانغولو فى الدقيقة الـ 67 من عمر اللقاء لصالح إنتر.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض سيرجو كونسيساو المدير الفنى لفريق ميلان اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: تورموي - جابيا - بافلوفيتش.

خط الوسط: خيمينيز - رايندرز - فوفانا - ثيو هيرنانديز.

خط الهجوم: بوليسيتش - أبراهام - لياو.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يدخل سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر ميلان اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: بافارد - باستوني - دي فري.

خط الوسط: دي ماركو - ميختاريان - تشالهانوجلو - فراتيزي - دارميان.

خط الهجوم: لاوتارو - كوريا.



موعد ومكان ديربي الغضب

ويستضيف ملعب "سان سيرو"، فى تمام التاسعة من مساء اليوم، الديربى المرتقب فى اياب نصف نهائى كأس إيطاليا.



القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.