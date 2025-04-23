أعلنت الخارجية الروسية، إدراج 21 نائبا بريطانيا على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية سياسة لندن العدائية تجاه موسكو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وقالت الخارجية الروسية: "نعمل على توسيع قائمة البريطانيين الممنوعين من دخول البلاد".
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الخارجية الروسية: أدرجنا 21 نائبًا بريطانيًا على قائمة الممنوعين من دخول البلاد
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أعلنت الخارجية الروسية، إدراج 21 نائبا بريطانيا على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية سياسة لندن العدائية تجاه موسكو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
أعلنت الخارجية الروسية، إدراج 21 نائبا بريطانيا على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية سياسة لندن العدائية تجاه موسكو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.