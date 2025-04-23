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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الروسية: أدرجنا 21 نائبًا بريطانيًا على قائمة الممنوعين من دخول البلاد

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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أعلنت الخارجية الروسية، إدراج 21 نائبا بريطانيا على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية سياسة لندن العدائية تجاه موسكو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وقالت الخارجية الروسية: "نعمل على توسيع قائمة البريطانيين الممنوعين من دخول البلاد".

الخارجية الروسية موسكو