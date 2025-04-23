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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنوك أجازة رسمية الخميس بمناسبة عيد العمال

أرشيفية
أرشيفية
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بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

أجازة رسمية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ بمناسبة عيد تحرير سيناء.

 