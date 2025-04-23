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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشويه بالجسد.. سيدة عربية تحرر محضرًا ضد مستشفى تجميل في أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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حررت سيدة تحمل جنسية دولة عربية محضرًا رسميًا ضد أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، متهمة إياه بالإهمال الطبي الذي تسبب في إصابتها بتشوهات جسدية عقب خضوعها لعملية شد وتجميل.

بلاغ بالواقعة

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من تحمل جنسية دولة عربية،  تتهم فيه طبيبًا داخل مستشفى خاص بالإهمال الطبي أثناء إجراء عملية شد وتجميل.

تشوهات بعد العملية

وأفادت المبلغة بأنها دخلت المستشفى لإجراء عملية تجميلية بغرض شد الجلد، إلا أنها فوجئت عقب العملية بظهور تشوهات واضحة في مناطق متفرقة من جسدها، شملت الظهر والبطن والإبطين والعانة، وهو ما سبب لها في أذى نفسيًا بالغًا.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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