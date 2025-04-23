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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

محمد السيد الشاذلي يزور "البوابة نيوز" ضمن جولاته لانتخابات نقابة الصحفيين.. صور

زيارة محمد الشاذلي
زيارة محمد الشاذلي البوابة نيوز
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زار الكاتب الصحفي  محمد السيد الشاذلي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، اليوم الأربعاء، مؤسسة البوابة نيوز،  ضمن جولاته الانتخابية للمؤسسات الصحفية.

وحظي الشاذلي باستقبال حافل من أسرة “البوابة نيوز”، حيث سادت أجواء ودية بينه وبين الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

 

 

وأكد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، أن برنامجه الانتخابي سيشمل  تدشين خط ساخن لتعزيز دور نقابة الصحفيين كجسر بين الزملاء الصحفيين مؤسسات الدولة الجانب الخدمي ومشروع العلاج وتدشين مشروع لتأهيل وتدريب الصحفيين  وتبني لائحة أجور عادلة  ومحاربة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة

 

 

محمد السيد الشاذلي مجلس نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين البوابة نيوز