رفع 800 طن تراكمات مخلفات وتركيب العلامات الإرشادية بطريق بديل السادات في أسوان

أكد إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم رفع حوالى 800 طن من تراكمات المخلفات والقمامة على مدى الأيام السابقة، ونقلها من المحطة الوسيطة إلى المدفن المحكوم بالعلاقى، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بالطريق البديل للسادات، وهو طريق فيله/ الشلال/الإسكان المتميز/السادات.

رفع 800 طن تراكمات مخلفات بالطريق البديل للسادات بأسوان

وأوضح رئيس مركز ومدينة أسوان أنه تم إجراء مقايسة لتركيب محول كهربائى جديد أو أعمدة إنارة تعمل بنظام الطاقة الشمسية بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 2.6 مليون جنيه، وهو الذى تزامن مع المرور الميدانى يوميًا على الطريق للتأكد من عدم قيام أى مركبات بإلقاء المخلفات على جانبى الطريق فى ظل توجيهات محافظ أسوان بتوقيع غرامات مالية تصل إلى 5 ألاف جنيه لأى سيارة يتم ضبطها تقوم بإلقاء أى مخلفات أو تراكمات بهذا الطريق الحيوى الذى يسهم فى حل التكدس والإزدحام على طريق السادات.

تركيب العلامات الإرشادية، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح كسورات وغرف المياه وإعادة الشىء لأصله

فيما أشار المهندس أحمد الملوانى مدير عام مديرية الطرق بأنه تم التنسيق مع إدارة مرور أسوان لتركيب عدد 5 علامات إرشادية لتوجيه الحافلات السياحية القادمة من وإلى معابد فيله، والسد العالى والمسلة الناقصة، علاوة على تسهيل حركة المركبات للمواطنين على الطريق البديل بداية من مخرج كوبرى بديل الخزان وحتى حى العقاد، ثم استكمال طريق السادات.

وأكد مدير عام مديرية الطرق بأنه تمت إعادة الشيء لأصله وتمهيد ورصف عدد من الحفر، وأعلى أغطية غرف ومطابق الصرف الصحى والمرافق الأخرى لتأمين حركة الحافلات والسيارات عليها، وهو الذى تواكب مع تشديد الرقابة المرورية بشكل منتظم على مدار اليوم لتسهيل الحركة بهذا الطريق المحوري المهم.

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