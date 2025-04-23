موعد ديربي "الغضب" بين إنتر وميلان اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

لاصوت يعلو الليلة فوق صوت ديربى الغضب الذى يجمع بين فريق إنتر ميلان، الذى يستضيف غريمه ميلان، فى اياب نصف نهائى كأس إيطاليا.

موعد ومكان ديربي الغضب

ويستضيف ملعب "سان سيرو"، فى تمام التاسعة من مساء اليوم، الديربى المرتقب فى اياب نصف نهائى كأس إيطاليا.

نتيجة لقاء الذهاب

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريق على ملعب "سان سيرو"، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أحرزهم تامي أبراهام فى الدقيقة الـ 47 لصالح ميلان، وهاكن كالهانغولو فى الدقيقة الـ 67 من عمر اللقاء لصالح إنتر.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.