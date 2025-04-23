بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة بقتل شاب في بنها

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهم بقتل شخص بطعنه بالصدر بسلاح أبيض "سكين" آثر خلف سابق بينهما، بدائرة قسم ثان بنها بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو للاستعداد والمرافعة.

هيئة المحكمة

صدر القرار، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

أمر الإحالة

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد م ر ب" 27 سنة، و"السيد س ع ع" 44 سنة، في القضية رقم 1393 لسنة 2024 قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 5657 لسنة 2024 كلي شمال بنها؛ لأنهما في 2024/12/9 بدائرة قسم ثان بنها محافظة القليوبية قتلا المجني عليه محمد أشرف فتحي ياسين عمدًا مع سبق الإصرار بأن بينا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.

تفاصيل القضية

جاء ذلك على إثر خلف سابق بينهما حيث أعد سلاحًا أبيضًا "سكين" إحراز الأول ومطواة إحراز الثاني، وما أن ظفرا به انهالا عليه ضربًا وسدد له الأول ضربة بالسلاح الأبيض استقرت بالجهة اليسرى بالصدر محدثين إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

التقرير الطبي

وأشار أمر الإحالة إلى أن الثاني ضرب عمدًا المجني عليه عمرو علي سيد علي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا، وكان ذلك باستخدام أداة "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.