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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز مطاي في المنيا

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمطاي
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تابعت المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاى، حملة إشغالات وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي،  لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة  

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمطاي 

ووجهت المهندسة هويدا الشافعي رئيس المركز، بالعمل علي إزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات في الشوارع المختلفة بالمدينة، خاصة شارع الثورة والذي يعتبر الشريان الرئيسي بمدينة مطاي وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وشارع المدينة المنورة.

وتمكنت إدارة الإشغالات من رفع كل الإشغالات بشارع الثورة والشوارع الرئيسة، وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الطريق وفتحه للمارة والسيارات.

وفي نفس السياق، وجهت رئيس المركز  النواب ورؤساء القرى والأحياء بالمتابعة اللحظية لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والطرق.

وحثت رئيس المركز، أصحاب المحال التجارية علي عدم وضع أي إشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

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