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الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا بمناسبة احتفالات أعياد تحرير سيناء

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء
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 تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة ومتحف الزعيم جمال عبدالناصر مجانًا لإستقبال الجماهير يوم الجمعة الموافق 25/4/2025.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء والتى توافق 25 إبريل من كل عام، وحرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

الموسيقات العسكرية تشارك في الاحتفال بذكرى تحرير سيناء 

كما تشارك الموسيقات العسكرية فى احتفالات تحرير سيناء بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغانى والألحان الوطنية فى الميادين الرئيسية إحياءًا لتلك الذكرى الوطنية المجيدة.

أجازة عيد تحرير سيناء بانوراما 6 أكتوبر