أخبار الطقس في الكويت.. ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

شهدت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع رياح شمالية غربية، معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و28 كيلومترًا في الساعة.

ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

وجعلت تلك الرياح حالة الطقس معتدلة نوعا ما مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، وفي الليل تتحول الأجواء إلى مائلة للاعتدال مع رياح خفيفة إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 8 و30 كيلومترًا في الساعة.

حالة البحر

وتستمر بعض السحب في التواجد بشكل متقطع، أما بالنسبة لتوقعات السواحل والمناطق البحرية، فقد وُصف البحر بأنه خفيف إلى معتدل الموج خلال الليل أيضًا، مع ارتفاع في الموج يتراوح بين 1 و4 أقدام، ما يضمن الأمان للأنشطة البحرية الممتدة في ساعات الليل.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت أن البلاد قد تشهد ارتفاعا ملحوظًا في درجات الحرارة حيث تمتد درجات الحرارة العظمى ما بين 30 إلى 42 درجة مئوية بحسب المنطقة، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 18 و23 درجة مئوية، وتُظهر البيانات فروقًا واضحة بين المناطق الداخلية والساحلية.

